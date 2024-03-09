HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Yaklaşık 8 bin Kozadan Gelinlik Tasarlandı

Gelinlik tasarımı, üretimi ve satışını yapan bir firma yaklaşık 8 bin kozadan oluşan bir gelinlik tasarladı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Diyarbakır’da gelinlik üretimi ve satışı yapan firma, yaklaşık 8 bin kozadan gelinlik tasarladı.
Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ipek böcekçiliğinde önemli bir merkez olan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde geçen yıl Türkiye’nin yaş koza üretiminin yaklaşık yüzde 70’i gerçekleştirildi.
Kentte gelinlik tasarımı, üretimi ve satışı yapan firma da ipekböcekçiliği üretimini yapılan ilçeye dikkati çekmek amacıyla yaklaşık 8 bin koza ile sembolik olarak gelinlik tasarladı.
Firma sahibi Mehmet Kaymak, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.
Gelinliği düzenleyecekleri defilede sergileyeceklerini belirten Kaymak, şöyle konuştu:
“4 kilogram ve yaklaşık 8 bin ipek koza kullanarak böyle bir tasarımı elde ettik. 10 arkadaşımız ile 4 gün çalışarak el emeğiyle böyle bir gelinlik yaptığımız için çok mutluyuz. Bu işin içinde emek var. Talep olursa Kulp ilçemize katkı olur. Şu an bu gelinliği sembolik olarak yaptık, ancak insanların dikkatini çekerse seri üretimine de geçebiliriz.”

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio

İlgili Haberler

Yolda Yürüyen Kişinin Kafasına Taşla Vuran Şüpheli Tutuklandı

13 Yıl Önce İşlenen Cinayete İlişkin 3 Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu’nda 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü

Tekirdağ’da 1040 Litre Kaçak Etil Alkol İle 550 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Yükümlü Kadınlar Aldıkları Mesleki Eğitimin Ardından İş Sahibi Olacak

Mahzen-3 Operasyonunda 39 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli’de Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Tekirdağ’da İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Bir Kişi Tüfekle Kazara Kendini Yaraladı

Edirne’deki Üç Büyük Camide Enderun Usulü Teravih Namazı Kılınacak

Kocaeli’de Test Sürüşü Yapılan Teleferiğin Açılışı İçin Gün Sayılıyor