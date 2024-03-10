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Yolda Yürüyen Kişinin Kafasına Taşla Vuran Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vuran kişi tutuklandı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı tutuklandı.

Gözaltındaki şüpheli N.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vuran kişi tutuklandı.

Dün, Hükümet Caddesi’nde N.Ç, arkasından gelerek kafasına taşla vurduğu C.G’yi yere düştükten sonra da darbetmişti.

Yaralanan C.G, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, şüpheli N.Ç, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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