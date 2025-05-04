Zafer Partisi Gençlik Kolları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan ve Sırrı Süreyya Önder’e yönelik ifadeler içeren bir paylaşım hakkında resen soruşturma açıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu içeriklerin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Tartışmalara neden olan paylaşımda, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından temizlikle ilişkilendirilen ifadeler kullanıldı. Bu mesaj kamuoyunda tepki çekerken, yargı süreci hızla başlatıldı.

Ayrıca aynı gün Atatürk Kültür Merkezi’nde Önder için düzenlenen tören devam ederken Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur’un X hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Batur, mesajında Sırrı Süreyya Önder hakkında sert ifadeler kullanarak, yapılan olumlu değerlendirmelere karşı eleştiride bulundu.

Tepkilere neden olan bu paylaşımların ardından gözler adli sürece çevrildi. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.