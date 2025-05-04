Close Menu
    Trending Topics:
    Gündem

    Zafer Partisi Gençlik Kolları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

    Özge TekeliBy Yorum yapılmamış1 Min Read

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan ve Sırrı Süreyya Önder’e yönelik ifadeler içeren bir paylaşım hakkında resen soruşturma açıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu içeriklerin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

    Tartışmalara neden olan paylaşımda, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından temizlikle ilişkilendirilen ifadeler kullanıldı. Bu mesaj kamuoyunda tepki çekerken, yargı süreci hızla başlatıldı.

    Ayrıca aynı gün Atatürk Kültür Merkezi’nde Önder için düzenlenen tören devam ederken Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur’un X hesabından yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Batur, mesajında Sırrı Süreyya Önder hakkında sert ifadeler kullanarak, yapılan olumlu değerlendirmelere karşı eleştiride bulundu.

    Tepkilere neden olan bu paylaşımların ardından gözler adli sürece çevrildi. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

    Share.

    27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.

    Related Posts

    Leave A Reply

    News

    Company

    Services

    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.