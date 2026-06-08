Kömüre Zam Geldi: Son İki Yılın Zirvesinde!

Avustralya Newcastle kömürünün haziran vadeli kontratları yüzde 2,4 oranında değerlenerek ton başına 152,25 dolara tırmandı ve bu kapsamda, fiyatlar son iki yılın en yüksek gün içi seviyesini yaşadı.

Endonezya hükümeti, mayıs ayında kömür de dahil olmak üzere emtia ihracatının daha katı bir şekilde denetleyeceğini kamuoyuyla paylaşırken, bu aydan itibaren devreye giren yeni düzenleme sevkiyat süreçlerinde sorunlara neden oldu. Ayrıca piyasalarda Avustralya kaynaklı arzın yarattığı boşluğu doldurabileceği öngörüsü güçlendi.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Diğer taraftan, Kuzeydoğu Asya’da sıcaklıkların artması, Çin başta olmak üzere büyük tüketici ülkelerde klima kullanımını arttırırken, bu durumun yakın zamanda kömür talebini arttıracağı ve bu nedenle fiyatların daha da yükseleceği düşünülüyor.

Uluslararası enerji piyasalarında meydana gelen gelişmeler de kömür talebine yön verirken, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan askeri gerilim ve Katar’daki büyük ihracat tesislerine ilişkin saldırıların sıvılaştırılmış doğal gaz arzını olumsuz etkilemesi nedeniyle Japonya gibi ülkeler enerji güvenliğini tesis etmek için kömür kullanımına ağırlık verdi.

KÖMÜR TÜKETİMİ 70 MİLYON TON ARTABİLİR

Sabah’ın haberine göre, Avustralya’nın başlıca müşterilerinden Japonya’da kömürle çalışan elektrik santralleri 2025’e göre daha yüksek kapasiteyle çalışmaya başladı.

Ayrıca, Newcastle kömür kontratlarının vadeli eğrisinde yaşanan değişim piyasalardaki zorlu sürecin bir diğer göstergesi olurken, kısa vadeli fiyatların uzun vadeli fiyatlara fiyatların üzerine çıkması arz-talep dengesinde gerileme yaşandığını gösteriyor.

Öte yandan, enerji araştırma firması Rystad Energy ise enerji santrallerinin yüksek kapasiteyle çalışmayı sürdüreceği ve gaz fiyatlarındaki sıkılığın devam edeceği öngörüsüyle Asya’da kömür tüketiminin bu yıl 70 milyon ton artabileceğini tahmin etti.