Asgari Ücret 4 Bin 664 TL Eridi: Yeni Asgari Ücret 37 Bin 230 TL Olacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları büyük ölçüde netleşirken, yılın başında 28 bin 075 lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün 4 bin 664 lira eriyerek 23 bin 411 liraya gerilediği ortaya çıktı.

Kesinleşen 5 aylık yüzde 16,60’lık kümülatif enflasyon dikkate alındığında, 2026 yılı başında 28 bin 075 liraya yükselen asgari ücretin alım gücünde önemli bir düşüş yaşandığı görüldü.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Edinilen bilgilere göre, haziran-aralık dönemi enflasyon verileri hesaba katılmadan dahi net asgari ücretin 32 bin 735 liraya yükselmesi gerektiği değerlendiriliyor. Öte yandan yıllık enflasyon oranı olan yüzde 32,61 esas alındığında ise net asgari ücretin 37 bin 230 lira seviyesinde olması gerektiği belirtiliyor.

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu için güncellediği yüzde 26’lık enflasyon tahmini dikkate alındığında net asgari ücrete yaklaşık 7 bin 300 lira zam yapılması ve bu kapsamda yeni asgari ücretin 35 bin 375 liraya yükselmesi gerektiği öngörülüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDAKİ VERİLERLE NETLEŞECEK

TCMB’nin Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu kümülatif enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olarak açıklandı. Bu tahmin temel alındığında, asgari ücrete net 8 bin 125 lira zam yapılması ve yeni asgari ücretin 36 bin 200 lira seviyesine ulaşması gerektiği hesaplanıyor.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, hükümetten temmuz ayında ara zam yapılmasını talep ederken, asgari ücrete ilişkin olası zam oranının önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle daha net hale geleceği ifade ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını beklemezken, ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının aralık ayında gerçekleştirileceğini ve yeni asgari ücretin yıl sonunda belirleneceğini belirtiyor.