Kenan Doğulu ve Enis Arıkan Gözaltına Alındı

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş iddialarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş iddialarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişiyi gözaltına almış ve bu kişiler arasında bazı tanınmış sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu iddia edilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden sonra İstanbul Küçükçekmece Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş iddialarına ilişkin yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, isim listesinde kamuoyunda tanınan bazı sanatçı ve oyuncuların da bulunduğu öne sürüldü. Bu kapsamda Kenan Doğulu ve Enis Arıkan’ın da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edildi.

Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü aktarıldı. Emniyet kaynaklarından operasyonun kapsamının genişleyebileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.