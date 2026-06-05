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Kısa Süren Evliliklerde Tek Seferlik Nafaka!

Süresiz nafaka uygulamasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından nafaka sisteminin nasıl şekilleneceğine ilişkin soru işaretleri artarken, hükümetin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öğrenildi. Düzenleme kapsamında kısa süreli evliliklerde tek seferlik nafaka ödenmesi seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor.

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Eklenme 05.06.2026 - 12:35
Güncellenme 05.06.2026 - 12:37
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Anayasa Mahkemesi’nin, özellikle boşanmış erkekler tarafından sıkça eleştirilen süresiz nafaka uygulamasını iptal etmesinin ardından gözler yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Nafaka sisteminin geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, hükümet yetkililerinin yeni bir model üzerinde çalışma yürüttüğü ifade edildi.

ALT VE ÜST SINIR BELİRLENECEK

Haberler.com’un haberine göre, yeni düzenlemede nafaka süresi için alt ve üst sınırların belirlenmesi planlanıyor. Üst sınırın belirlenmesinde ise boşanma sonrası mağduriyet yaşayan tarafın ekonomik ve sosyal koşullarının dikkate alınacağı, nihai kararın hakim tarafından verileceği öğrenildi.

Bu kapsamda kısa süreli evlilikler için tek seferlik nafaka ödemesi yapılması, masadaki seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Buna göre nafaka miktarının evliliğin süresiyle bağlantılı olarak belirleneceği ve belirlenen tutarın karşı tarafa tek seferde ödenebileceği belirtiliyor. Böylece kısa süreli evliliklerin ardından ömür boyu nafaka ödenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

NAFAKA ALANLAR 2 YIL DAHA ALMAYA DEVAM EDECEK

Öte yandan yeni yasal düzenlemede, halen devam eden nafaka ödemelerine ilişkin geçici bir maddenin de yer alacağı ifade ediliyor. Buna göre mevcut nafaka ödemelerinin, düzenlemenin yasalaşmasının ardından 2 yıl daha devam etmesi öngörülüyor.

Ayrıca yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte, halen nafaka alan kişilerin de süresiz nafaka alma hakkının sona ereceği belirtiliyor.

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