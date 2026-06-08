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2 Milyon TL Altındaki En Ucuz Sıfır Otomobiller Hangileri?

Türkiye’de 2 milyon TL’nin altında satılan sıfır otomobiller güncellendi. Haziran 2026 fiyat listesine göre Dacia Sandero, Fiat Egea, Kia Picanto, Togg ve elektrikli modellerin güncel satış fiyatları belli oldu.

Eklenme 08.06.2026 - 12:52
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Otomotiv sektöründe haziran ayı fiyat güncellemelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’de 2 milyon TL’nin altında satışa sunulan sıfır kilometre otomobiller netleşti. Markaların yayımladığı güncel listeler, farklı segmentlerde yer alan çok sayıda modelin bu fiyat aralığında bulunmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Güncel verilere göre en düşük başlangıç fiyatına sahip model Dacia Sandero oldu. Listeye şehir içi kullanıma yönelik kompakt araçların yanı sıra SUV, elektrikli ve hibrit seçenekler de girdi.

En Uygun Fiyatlı 10 Sıfır Otomobil

Haziran 2026 itibarıyla Türkiye’de satışta bulunan ve 2 milyon TL’nin altında kalan en uygun fiyatlı otomobiller şu şekilde sıralandı:

1 Dacia Sandero 1.295.000 TL
2 Kia Picanto 1.335.000 TL
3 Fiat Egea Sedan 1.389.900 TL
4 Opel Corsa 1.395.000 TL
5 Citroen e-C3 1.420.000 TL
6 Fiat Grande Panda Elektrik 1.440.000 TL
7 Hyundai i20 1.470.000 TL
8 Hyundai INSTER 1.550.000 TL
9 Hyundai Bayon 1.560.000 TL
10 Dacia Jogger 1.595.000 TL

Elektrikli Araç Seçeneklerinin Sayısı Arttı

Güncel fiyat listesinde elektrikli otomobillerin ağırlığı dikkat çekti. Citroen e-C3, Fiat Grande Panda Elektrik, Hyundai INSTER, Opel Frontera Elektrik, Opel Corsa Elektrik ve Peugeot E-208 gibi modeller 2 milyon TL sınırının altında satışta yer aldı.

Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10X ve T10F modelleri de belirlenen fiyat sınırının altında kalan araçlar arasında sıralandı.

Hibrit ve SUV Modeller de Listede

Liste yalnızca küçük sınıf otomobillerden oluşmadı. Dacia Jogger, Opel Frontera, Renault Duster, Suzuki Vitara Hibrit ve Omoda 5 Ultima gibi SUV segmentinde değerlendirilen modeller de 2 milyon TL’nin altında fiyatlarla satışa sunuldu.

Hibrit motorlu Fiat Grande Panda Hibrit ve Suzuki Vitara Hibrit de güncel fiyat listesinde yer alan seçenekler arasında bulundu.

Popüler Modeller Fiyat Sınırının Altında Kalmayı Sürdürdü

Türkiye otomobil pazarında yüksek satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla gibi modeller de 2 milyon TL’nin altında satışta bulunan araçlar arasında yer aldı.

Listenin üst sınırına yakın modeller arasında ise Suzuki Vitara Hibrit, Omoda 5 Ultima ve Peugeot E-208 yer aldı. Bu araçların fiyatları 2 milyon TL seviyesine oldukça yakın seyretti.

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