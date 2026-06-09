LGS Beslenme Paketi İçeriğinde Neler Var? Kimler Alabilecek? Beslenme Paketi Ücretsiz mi?

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında öğrencilere ücretsiz bir beslenme paketi dağıtılacağını duyurdu.

(MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek (LGS) sınavında öğrencilere ücretsiz bir dağıtılacağını duyurdu. Beslenme paketi, kuru meyveli yulaf bar , ceviz içi , kuru üzüm ve su içeriklerinden oluşacak ve öğrencilerin sınav oturumları arasında enerji desteklemesi amacıyla hazırlanmıştır.

, , ve içeriklerinden oluşacak ve öğrencilerin sınav oturumları arasında enerji desteklemesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu uygulamadan yararlanmak için, sınav başvurusu sırasında e-Okul sistemi üzerinden onay vermek gerekmekte olup, toplamda 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık %91'i onay vermiştir; 924 bin 191 öğrenciye beslenme paketi dağıtılacaktır.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı. Öğrenciler sınav için hazırlıklarına devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren kararı bugün duyurdu. 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde ilk kez öğrencilere LGS beslenme paketi dağıtılacağı açıklandı. Peki, LGS beslenme paketi içeriğinde neler var? Beslenme paketi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

LGS Beslenme Paketi Nedir, Ücretli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl hayata geçirilen LGS beslenme paketi uygulaması; öğrencilerin oturumlar arasında zihinsel ve fiziksel dinlenmesi, enerjilerini desteklemesi amacıyla başlatılan bir uygulama. Sosyal destek projesi olarak duyurulan bu uygulama ile öğrencilerin oturum arasında beslenmesini desteklenmesi hedefleniyor. Üstelik açıklamalara göre bu destek tamamen ücretsiz olacak.

2026 LGS Beslenme Paketi İçeriğinde Neler Var?

MEB açıklamasına göre LGS beslenme paketi içeriği uzmanlar tarafından özel olarak hazırlandı. İşte MEB LGS beslenme paketi içeriği:

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Kuru meyveli yulaf bar

Ceviz içi

Kuru üzüm

Su

LGS Beslenme Paketi e-Okul Başvurusu Bitti mi, Kimler Alabilecek?

MEB’in bu ücretsiz gıda desteğinden yararlanabilmek için sınav başvuru sürecinde sistem üzerinden onay verilmesi gerekiyordu. Merkezi sınav başvuruları esnasında e-Okul sistemi üzerinden veli onayı vererek talepte bulunan öğrenciler bu paketleri almaya hak kazandı. Bu nedenle LGS beslenme paketi başvuru süreci sona ermiş durumda. Öğrenciler ve veliler bu yıl için yeniden başvuru yapamayacak. Bakanlığın paylaştığı resmi verilere göre; sınava katılacak toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin yaklaşık %91’i paket için onay verdi. Sınav günü tam 924 bin 191 öğrenciye ücretsiz beslenme paketi dağıtılacak.

LGS Beslenme Paketi Ne Zaman ve Nasıl Dağıtılacak?

Öğrenciler beslenme paketlerini sabahki oturuma katıldıktan sonra sınav salonlarında teslim alacak. MEB, beslenme paketi almayan öğrencilerin alan öğrenciler ile aynı salonda olmaması adına özel bir dağılımın yapıldığını da açıkladı.