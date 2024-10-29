Vanity Fair tarafından yapılan yeni çalışmada en iyi filmler belirlendi. 2024 yapımı film izlemek isteyenler için işte en iyi filmler listesi…

İşte 2024 En İyi Filmleri

En iyi filmler seçilmiş olsa da filmler için sıralama yapılmadı. İşte 2024’te öne çıkan en iyi filmler.

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2

Timothée Chalamet ve Zendaya’nın yer aldığı yapım, Frank Herbert kitabından uyarlandı ve ilk filmin devamı niteliğinde.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Yeni Krallık, 300 yıllık aranın ardından hikayenin nasıl devam ettiğini anlatıyor.

Rebel Ridge

Rebel Ridge, parasına polis tarafından el konulan eski deniz piyadesinin yolsuzluklara karşı başlattığı mücadele anlatılıyor.

The Idea of You (Sen İhtimali)

Anne Hathaway ve le Nicholas Galitzine’nin başrollerde yer aldığı filmde, 40 yaşındaki bekar anne ile müzik grubunun yıldızı Hayes arasındaki aşk anlatılıyor.

Furiosa: Bir Mad Max Destanı

Furiosa: Bir Mad Max Destanı filmi zorlu bir hayat yaşayan Furiosa’nın tüm bu yaşadıklarının ardından savaşçıya dönüşmesi anlatılıyor.

Rekabet

Challengers adı ile büyük ilgi gören filmde, üç tenis oyuncusunun hayatı anlatılıyor.

The Outrun

Bağımlı Rona’nın kendisi ve ailesiyle yaşadığı zorlu mücadeleleri anlatan film, aynı isimli bir kitaptan uyarlandı.

Skywalkers: A Love Story

118 katlı gökdelen Merdeka’ya tırmanış yapacak çiftin tırmanış öncesi ve tırmanış anları anlatılıyor.

Red Island

Madagaskar’daki Fransa’nın sömürgecilik faaliyetlerinin anlatıldığı Red Island, tarihi gerçeklikleri tek tek izleyenlerin yüzüne çarpıyor.