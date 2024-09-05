Uzun zamandan beri Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı bilinen Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda görkemli bir tören ile evlendi. Çiftin düğününe ünlü isimler akın ederken düğünden paylaşılan kareler gündem oldu. Daha önce çok kez evlilik yapan ve boşanan Acun Ilıcalı’nın yeni evlendiği kişi Ayça Çağla Altunkaya oldu. Ancak düğün sonrasında sosyal medyada Ayça Çağla Altunkaya’nın estetiksiz hali gündem oldu.

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı Aşkı Konuşulmuştu

Şeyma Subaşı’ndan ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı, yıllardan beri bu ilişkisini sürdürmüştü. İkili evlilik kararı alarak evlendi. Hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya, düğünde hareketli ve mutlu halleriyle pozlarını paylaştı. Gelinliği ile dikkat çeken ünlü ismin en çok konuşulduğu konu ise estetiksiz hail oldu.

Daha önce Can Yaman’ın makyörü olarak çalışan bir kişiyle Ayça Çağla Altunkaya’nın bu yıllardan kalma fotoğrafı ortaya çıktı. Eski hali ile yeni hali arasındaki büyük fark ise gündem yarattı.