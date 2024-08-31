Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, yeni sezonda da ekranlarda yer alacak. Yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosuna hikaye gereği yeni isimlerin dahil edilmesi bekleniyordu. Bu konuda anlaşma sağlanan ilk isimlerden birisi Biran Damla Yılmaz olmuştu. Ancak Biran Damla Yılmaz’ın Sandık Kokusu hikayesi çok kısa sürdü. Peki, Biran Damla Yılmaz diziden neden ayrıldı?

Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu’ndan Neden Ayrıldı?

Kulisten gelen haberlere göre Biran Damla Yılmaz sete çıkmadan diziden ayrılma kararı aldı. Dizi sözleşme koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle sete çıkmadan ayrılık kararı alan oyuncu için dizi süreci de böylece sona ermiş oldu.

Oyuncu dizide Karsu’nun kuzeni Ayça rolüyle ekranlarda yer alacaktı. Anlaşma sağlanamaması üzerine aynı rol için başka isimlerle görüşme yapılmaya başlandı. Oyuncu daha önce Kırgın Çiçekler, Baraj, Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma’da rol almıştı.