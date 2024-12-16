Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde sorunlar yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilen Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, bu kararlarından vazgeçti. Sarıyer’de özel bir mekânda buluşan çift, romantik bir akşam geçirerek ilişkilerindeki sorunları geride bıraktı. Gece boyunca ünlü sanatçı Güven Yüreyi’nin şarkıları eşliğinde keyifli anlar yaşayan çift, evliliklerini yeniden güçlendirdiklerini gösterdi.

Barışma Hediyesi: Tek Taş Pırlanta

Murat Özdemir’in, bu özel geceye anlam katmak için eşi Ebru Gündeş’e tek taş bir pırlanta hediye ettiği öğrenildi. Boşanma iddialarının ortaya çıkmasının ardından, Gündeş’in çevresinden gelen dedikodular dikkat çekmişti. “Ebru Gündeş’in eşine tam olarak güvenmediği” iddiaları ve Özdemir’in evden ayrılarak İstanbul’a dönmesi, çiftin evliliğinde ciddi bir krizin işareti olarak yorumlanmıştı. Ancak çift, tüm bu iddiaları geride bırakarak evliliklerini kurtarma yolunu seçti.