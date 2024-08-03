Türkiye’nin önde gelen oyuncularından Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Ünlü oyuncunun sette çalıştığı sırada bu haberi aldığı belirtilirken acı haber kısa sürede sosyal medyada geniş yer buldu. Bu haber sonrasında Hakan Yılmaz konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapılmadı.

Hakan Yılmaz Babası Kim?

Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz. Bodrum’da yaşamını sürdüren Necdet Yılmaz ile Hakan Yılmaz sık sık bir araya geliyordu. Arası çok iyi olan baba oğul, sosyal medyada da beğeniliyordu.

Hakan Yılmaz’ın Babası Neden Öldü?

82 yaşındaki Hakan Yılmaz’ın babası Necdet Yılmaz yaşlılık nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakan Yılmaz acı haberi aldığında Sıcak Büfe adlı sinema filminin çekimlerindeydi. Konuyla ilgili ilk bilgiler ise Gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi.

Eşi Elif Yılmaz ile birlikte Bodrum’a gidecek Hakan Yılmaz konuyla ilgili sosyal medyadan kısa açıklama yaptı. Oyuncu “Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Yalıkavak Merkez Camiinden kalkacaktır. Yılmaz Ailesi” dedi.