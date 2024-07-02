Biletinial, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde konser verecek İbrahim Tatlıses’in biletlerini satışa çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından Tatlıses, 11 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

Tatlıses’in türkü ve arabeskten, popa uzanan geniş bir yelpazede bilinen şarkıları ve sahne performanslarıyla renklenecek gecenin biletlerine, teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’dan ulaşılıyor.

Tatlıses, Harbiye konserinde geniş repertuvarıyla dinleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacak.