Türkiye televizyonlarının yeni dizisi Kalpazan dün akşam itibariyle yayın hayatına başladı. Her Pazartesi Show TV’de yayınlanacak dizi, Now TV’deki Kızıl Goncalar gibi iddialı yapımlarla yarışacak. Dün akşamki ilk bölümüyle seyircilerin ilgisini çekmeyi başaran Kalpazan’da dizinin konusu, nerede çekildiği gibi pek çok soru işareti de gündeme taşındı.

Kalpazan’da Güçlü Oyundu Kadrosu

Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığında ekranlara gelen Kalpazan’ın senarist kadrosu da oldukça güçlü. Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün birlikte hikayesini yazdığı dizi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son dönemlerde yer aldığı projelerde dikkat çeken Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş dizide rol alıyor.

Kalpazan Dizisi Konusu Nedir?

Kalpazan dizisi Adem adındaki bir aile babasının namuslu bir şekilde çalışmaya gayret etmesi anlatılıyor. Darphanede memur olarak çalışan Adem’in oğlu için yaptığı bir sürpriz tüm hayatlarını değiştirecektir. Bu aşamadan sonra eşini, eşini ve ailesini kaybetme korkusuyla yüz yüze gelen Adem için tek çıkar yol vardır. O da en iyi bildiği işi yapmak ve para kazanmak.

Kalpazan Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kalpazan Dizisi İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un çeşitli semtlerinde oluşturulan platolarda çekilen dizi için aynı zamanda bir hurdalıkta da araç sahneleri çekildi.