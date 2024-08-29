Geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül hamilelik heyecanı yaşıyor. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül çifti doğacak bebekleri için hazırlıklara başlarken çiftin dinlenmek için Kuşadası’na gittiği öğrenildi. Burada dinlenerek tatil yapmayı tercih eden Neslihan Atagül’ün tatilden pozları sosyal medyada paylaşıldı. Hamilelik duyurusunun gelmesinin hemen ardından Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti merak edilmeye başlanmıştı.

Neslihan Atagül Bebeğinin Cinsiyeti Açıklandı

Aramızda Kalsın’da yer alan habere göre Atagül ve Doğulu çiftinin bebeklerinin cinsiyeti son kontrollerde ortaya çıktı. Habere göre Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyeti kız. Kız bebekleri olacak çift, hamilelik müjdesini ise sosyal medyadan şöyle paylaşmıştı;

“Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası… Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz”

İşte Neslihan Atagül Hamilelik Fotoğrafları