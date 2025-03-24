Nursel Ergin hastalık sürecinde tüm yaşadıklarını açıkladı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Nursel İle Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen ünlü sunucu Nursel Ergin hastalık sürecine ilişkin sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Nursel Ergin’in Sağlık Durumu Nasıl?

Apara’da ekranlara gelen Biz Bize programına konuk olan ünlü sunucu Nursel Ergin kanser tedavisi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanser sayesinde yeniden doğduğunu belirten Ergin “Annesiz babasız, yetiştirme yurdunda büyüdüm. Aşırı empatik biriyim, o yüzden hastalandım. Başıma gelenlere takılmıyorum. Bundan ne dersler çıkarırım diye düşünüyorum. Kanser sayesinde yeniden doğdum, kendimi keşfettim. Ölmekten korkmuyorum. Yarın, 6 ay sonra ne olacağımız belli değil. Önemli olan hayatı dolu dolu yaşamak” dedi.