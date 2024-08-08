Survivor All Star 2024’ün ardından Survivor 2025 için hazırlıklara başlandı. Yeni dönemde iddialı yarışmalar ile farklı bir formatta ekranlara taşınacak olan yarışmada yer alacak isimlerden birisi daha belli oldu. Daha önce yarışmaya katılan ve hem yarışma öncesinde hem de sonrasında çok konuşulan isimlerden birisi olan İsmail Balaban Survivor 2025 için şartları kabul etti.

Survivor 2025’teki 2 Yarışmacı Belli Oldu

Survivor 2025 için şartları kabul ederek yarışma kadrosuna dahil olan İsmail Balaban, hazırlıklarına başladı. Daha önce yapılan açıklamalarda Nagihan Karadere’nin de yeni sezon için onay verdiği ve yarışmaya katılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Survivor 2025 kadrosunda yer alacak ilk 2 isim belli oldu. Nagihan Karadere’nin özellikle şampiyon olamadığı için teklifi kabul ettiği ve yeni sezonda şampiyon olmak istediği öğrenildi.