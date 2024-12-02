Uzun zamanda kendi programlarıyla ekranlarda yer alan Tolga Çevik, rol aldığı dizi ve filmleriyle de beğenilmişti. Uzun bir aranın ardından ünlü oyuncu yeniden kamera karşısında yer alacak ve dizi projesiyle dijital ekranlarda olacak. Peki, Tolga Çevik’in yeni dizisinin adı ne? Tolga Çevik’in dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Tolga Çevik’in Yeni Dizisinin Adı

Tolga Çevik’in yeni dizisinin adı Kalender Pide olacak. İbrahim Büyükak tarafından kaleme alınan senaryo, dizi projesi olarak hayata geçirilecek. Dizinin yayınlanacağı platform ise Disney Plus olacak. Dijital bir proje olacağından dolayı da Tolga Çevik’in yeni dizisi TV kanallarında yer almayacak.

Kalender Pide Konusu Ne?

Tolga Çevik’in yeni dizisinde ünlü oyuncu pide ustası rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Bursa’nın İznik ilçesinde pidecilik yaparken sosyal medya fenomeni olan ünlü ismin bu hikayesi eğlenceli olduğu gibi günümüzdeki olaylara da gönderme yapacak.

Dizide Tolga Çevik’in yanı sıra İbrahim Büyükak, Almila Ada ve Esra Ruşan da rol alacak.