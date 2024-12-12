Türkiye’nin başarı sanatçılarından Tuğçe Kandemir, 2023 yılının Aralık ayından Abdullah Karatay ile evlenmişti. Kısa süre içerisinde Türkiye’nin en çok dinlenen şarkıcılarından birisi olan ve şarkıları ile de sevilen Tuğçe Kandemir evlenmesinin ardından hamile kalmış ve doğum için geri sayıma başlamıştı. Başarılı bir doğum yapan Tuğçe Kandemir’in bebeğine hangi ismi vereceği merak edilirken sosyal medya paylaşımı duruma netlik kazandırdı.

İşte Tuğçe kandemir’in Bebeğinin İsmi

Tuğçe Kandemir’in doğum sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşım ve bebeğinin isminin öğrenilmesini sağladı. Erkek bebeği olan Tuğçe Kandemir bebeğine Demir ismini koydu. Hem bebeğin hem de Tuğçe Kandemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ünlü isimler bu paylaşıma kısa süre içerisinde tebrik mesajları yağdırdı.

Doğumdan da bir görüntü paylaşan Tuğçe Kandemir’in güler yüzle objektiflere bakması da dikkatlerden kaçmadı. Sanatçı doğuma girmeden önce de paylaşımda bulunmuş ve tüm sevenlerinden dua istemişti.