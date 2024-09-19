Türkiye’nin de yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı’nda geçtiğimiz günler itibariyle yeni karar alındı. Bu karar kapsamında ise Ortak Türk Alfabesi için uzlaşı sağlandı. Bu uzlaşı sonrasında ise yeni alfabe mi kullanılacak, yeni Ortak Türk Alfabesi’ne geçilecek mi soruları da gündeme geldi. Konuyla ilgili Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert açıklamalar yaparak soru işaretlerini giderdi.

Ortak Türk Alfabesi Temeli 1926’da Atıldı

Her ne kadar yeni gündeme gelmiş olsa da Ortak Türk Alfabesi için ilk çalışmaların 1926’da atıldığı açıklandı. Buna göre bütün lehçelerin farklılıkları göz önüne alınarak ortak bir alfabe çalışması yapıldı. Yıllardan beri süren çalışmalar sonucunda yeni alfabe üzerinde mutabık kalınırken Türkiye’deki alfabenin değişip değişmeyeceği de merak edilmeye başlandı. Bu konuda en çok merak edilen ise Türkiye’de alfabe değişecek mi sorusu oldu.

Türkiye’de Alfabe Değişecek mi?

Türkiye’de alfabede değişiklik yapılmayacak. “Her lehçe sadece ihtiyacı olan harfleri kullanacak, ortak olan 29 harf aynı kalacak.” diyerek yeni sistemi aktaran Osman Mert, böylece merak edilen konulara da açıklık getirmiş oldu.