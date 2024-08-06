Türkiye’de Instagram engelinin gelmesinin ardından sosyal ağa ancak VPN kullanılarak giriş yapılabiliyor. Instagram’a VPN ile giriş herhangi bir engele takılmadan platformun kullanılmasını sağlıyor. Ancak VPN ile milyonlarca kişinin yeni tanışması, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Bu sorular arasında en çok gündem olan ise VPN kullananlara para cezası var mı oldu. Peki bu durum ve iddialar geçerli mi? VPN kullananlara para cezası var mı? VPN kullanmak suç mu yoksa tüm bunlar bir manipülasyon mu?

VPN Kullananlara Para Cezası Var mı?

Türkiye’deki mevcut düzenlemeler VPN kullanımında bir ceza öngörmüyor. Bu nedenle mevcut kanunlar kapsamında Türkiye’de VPN kullanmak suç olmadığından dolayı bir para cezası durumu da söz konusu değil.

VPN Kullanmak Suç mu?

Türkiye’de VPN kullanmak bir suç değil. Türkiye’de yasaklı pek çok site olduğu gibi bu sitelere erişim ancak VPN ile sağlanabiliyor. Ancak VPN kullanımı nedeniyle çeşitli sorunların yaşanabileceği, güvensiz uygulamaların kullanılmasının sakıncalarının unutulmaması gerekiyor. Uzmanların yaptığı açıklamalarda da güvenilir şirketlerin VPN uygulamalarının kullanılması gerektiği, güvenli olmayan sitelere VPN ile erişilmemesi gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle de VPN kullanan bir kişinin herhangi bir suç işlemesi ya da para cezası alması Türkiye’de mümkün değil.