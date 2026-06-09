MasterChef Türkiye Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı! MasterChef Türkiye Ne Zaman Başlıyor?

TV8 ekranlarının her sezon büyük ses getiren ve milyonları ekran başına kilitleyen fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026 için geri sayım resmen başladı. Ekranların bir diğer sevilen yarışması Survivor 2026’da büyük finale yaklaşılırken, Survivor sonrasında MasterChef Türkiye 2026 başlayacak. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? MasterChef yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler…

MasterChef Türkiye 2026 Yeni Sezonda Kim Jüri?

Yayınlanan ilk tanıtım fragmanıyla birlikte, MasterChef Türkiye’nin 2026 jüri kadrosu da belli oldu. Bu yılda da değişikliğe gidilmedi ve MasterChef Türkiye 2026 jürisinde yer alan isimler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oldu.

Yayınlanan fragmanda programın hangi günler yayınlanacağı da açıklandı. Buna göre MasterChef Türkiye bu sezon haftanın her günü ekranlarda olmayacak. Başlarda sadece Cumartesi ve Pazar günleri yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yarışmayın ilerleyen bölümlerinde ise yayın günlerinin artması bekleniyor.

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MasterChef Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

TV8 yönetiminden programın kesin başlangıç tarihine dair resmi açıklama yapılmadı. Fragmanda da yarışmanın çok yakında ekranlarda olacağı belirtildi. Ancak televizyon kulislerinden sızan bilgilere ve bugüne kadarki geleneksel yayın akışına göre; yarışmanın Survivor 2026 büyük finalinin hemen ardından haziran ayı içinde ekranlarda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İşte MasterChef Türkiye 2026 Yeni Sezon İlk Tanıtım Fragmanı