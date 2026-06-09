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Serenay Sarıkaya Sevdiğim İnsanlar Filminde Zeynep Tuğçe Bayat İle Partner Oldu

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı “Sevdiğim İnsanlar” filmine Zeynep Tuğçe Bayat katıldı. Ege’de çekilecek yapımın detayları ve oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Eklenme 09.06.2026 - 15:47
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Doğuş Algül imzası taşıyan “Sevdiğim İnsanlar” adlı sinema filmi için hazırlıklar sürüyor. Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı yapımın çekimlerine sonbahar döneminde Ege Bölgesi’nde başlanması planlanıyor.

Bağımsız yapım olarak öne çıkan film, kendisinden yaşça büyük Boris ile evli olan Azra’nın hikâyesine odaklanıyor. Hikâyede Azra’nın kasabasına dönüşüyle birlikte yaşadığı içsel ve sosyal değişimler ele alınıyor.

Filmin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ederken, Menderes Samancılar’ın ardından Zeynep Tuğçe Bayat da projeye dahil oldu. Bayat, filmde Sibel karakterine hayat verecek ve Azra’nın yakın arkadaşı olarak hikâyede yer alacak.

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Serenay Sarıkaya ile Zeynep Tuğçe Bayat daha önce dijital platformda yayınlanan “Kimler Geldi, Kimler Geçti” dizisinde de birlikte rol almıştı. İki oyuncu, bu yeni projeyle yeniden aynı yapımda bir araya gelmiş olacak.

Filmde kadro çalışmalarının devam ettiği, diğer oyuncu seçimlerinin de önümüzdeki dönemde netleşeceği belirtildi.

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