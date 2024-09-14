Cuma günü yayınlanan diziler arasındaki rekabette dün ilk gündü. Cuma günü itibariyle yeni sezonlarına başlayan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını arasındaki rekabette ilk hafta kazananı açıklandı. 13 Eylül reyting sonuçlarının duyurulması ile gün boyunca en çok izlenen ve ilgi gören yapımlar da ortaya çıktı.

İşte 13 Eylül Reyting Sonuçları

13 Eylül reyting sonuçları kazananı Kızılcık Şerbeti oldu. 2. sezon final bölümü ile büyük ilgi uyandıran dizi, yeni sezon ilk bölümüyle de zirvedeki yerini korudu. Total sıralamalarda yeni bölümü ile ilk sırada yer alan Kızılcık Şerbeti üstelik özet bölümüyle de ikinciliği kazandı ve rakiplerine büyük bir gövde gösterisi yaptı. Listenin üçüncüsü ise Yalı Çapkını oldu.

AB sıralamasında ise ilk iki değişmezken üçüncü sırada Masterchef Türkiye girdi ve Yalı Çapkını ilk üçe giremedi. ABC’de ise durum AB sıralaması ile aynı oldu. Günün sonuçlarının açıklanması ile günün kazananı Kızılcık Şerbeti olurken kaybedeni Yalı Çapkını oldu.