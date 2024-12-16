Pazar akşamları ekranlara gelen diziler arasındaki rekabette son durum belli oldu. Deha, Teşkilat, Şakirpaşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster Çok Güzel Hareketler 2 ve Masterchef gibi birbirinden farklı dizinin ve programın yer aldığı pazar akşamında reytingler yakından takip ediliyor. Farklı kanalların iddialı yapımlarını Pazar akşamına koyması ile birlikte pazar akşamlarının reytinglerinde rekabet kızışmış durumda. Peki dün akşam en çok izlenen yapım hangisi? işte 15 Aralık reyting sonuçlarına göre dün akşamın sonuçları.

İşte 15 Aralık Reyting Sonuçları

Dün akşam yayınlanan diziler arasında en çok izlenen TRT 1’deki Teşkilat dizisi oldu. Hemen ardından ise Show TV’nin iddialı dizisi Deha geldi. Now TV’nin 2 yapımı Şakirpaşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar ile Ozan Gündoğdu ile Now Ana haber hafta sonu programı 3. ve 4. sırada yer aldı. TRT 1’in Teşkilat dizisinin özeti 5. sırada yer alırken Masterchef Türkiye kendine 6. sırada yer buldu. İşte dün akşam kategorilere göre en çok izlenen yapımlar

15 Aralık 2024 Pazar AB Reyting Sıralaması

1 Teşkilat TRT 1 2 Deha SHOW TV 3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar NOW 4 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu NOW 5 MasterChef Türkiye TV8 6 Teşkilat (Özet) TRT 1 7 Show Ana Haber SHOW TV 8 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar (TKR) NOW 9 Kim Milyoner Olmak İster ATV 10 Deha (Özet) SHOW TV

15 Aralık 2024 Pazar Total Reyting Sıralaması