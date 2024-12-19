Kanal D’nin iddialı dizisi Annem Ankara yayın hayatına yeni başlamış olsa da sürpriz bir gelişme ile Türkiye gündeminde yer buldu. Dizinin bölümlerini izlemeye başlayan milyonlarca kişi dizideki sürpriz ayrılık karşısında oldukça şaşırdı. Dizinin tekrarlarını izleyen ya da olayları kaçıranlar ise ‘Annem Ankara dizisinde Naciye neden yok? Naciye’ye ne oldu’ sorularının yanıtları için araştırmaya başladı

Annem Ankara Naciye Neden Yok?

Dizinin son bölümlerinde anne rolü ile karşımıza çıkan Naciye, dizideki hikayesinde vefat etti. Yaşamını yitirmesi ile birlikte dizideki hikayesi sona eren Naciye bu nedenle artık dizi oyuncuları arasında yer almayacak.

Naciye Neden Yok?

Zuhal’in annesi rolü ile tanıdığımız Naciye son bölümde hayatını kaybetti. Seyirciler bu ölümü ani bir karar olarak görürken erken bir vedanın yaşandığını da söyledi. Dizinin ilk bölümlerine damga vuran karakterlerden bir tanesi olan Naciye’nin vefatı sonrasında dizideki hikayenin nasıl ilerleyeceği, kardeşlerin neler yapacağı merak ediliyor.