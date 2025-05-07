Berk Atan, Trafik Kazası Sonrası İlk Kez Görüntü Verdi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören “Gönül Dağı” dizisinin başrol oyuncularından Berk Atan, geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz ay Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşanan kazada ağır yaralanan 33 yaşındaki oyuncu, uzun süren tedavi sürecinin ardından ilk kez sosyal medyada görüntü paylaştı.

Kaza, Atan’ın bulunduğu aracın yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hızla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan oyuncu, bir süre yoğun bakımda tedavi gördü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen Atan’ın sağlık durumu günlerce merak konusu olmuştu.

Zorlu geçen iyileşme sürecinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu edilen oyuncu, ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaparak hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastaneden çıktıktan sonra bir süre dinlenmeye çekilen ünlü isim, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. Bu özel anlara ait kareleri takipçileriyle paylaşan Atan, duygularını “Artık canım acımadan gülebiliyorum… Çok şükür.” sözleriyle ifade etti.