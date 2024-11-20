Her akşam farklı kanallarda yayınlanan diziler arasındaki rekabet devam ediyor. Reyting konusunda üstünlük sağlamaya çalışan dizilerden bazıları final yapmak zorunda kalırken dizi severler ise duruma tepki gösteriyor. Bu akşam yayınlananca diziler de yayın akışlarının yayınlanmasıyla belli oldu. Peki, bugün hangi diziler var? İşte Çarşamba günü dizileri ve yayın kanalları.

Bugün Hangi Diziler Var?

Bu akşam yayınlanacak yeni dizilerde yeni başlayacak dizi dikkat çekiyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Annem Ankara, Bergüzar Korel gibi ünlü oyunculara sahip. İşte Çarşamba günü dizileri;