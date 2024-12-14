MasterChef’te son 8 yarışmacı ile heyecan devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde büyük ödül için yarışmacılar birbirine karşı yarıştı. 13 Aralık 2024 ödül oyununda büyük ödül 200 bin TL olarak açıklanmıştı.

Yarışmada dün akşam yarışmacılara büyük bir sürprizle yapıldı. Yarışmacılara önce en çok sevdikleri yemek soruldu sonrasında ise stüdyoya tüm yarışmacıların anneleri davet edildi. Uzun zamandan beri programda olmaları nedeniyle ailesi ve sevdiklerinden uzak kalan yarışmacılar karşılarında annesini görünce duygu dolu anlar yaşandı. Bu anların saniye saniye ekranlara taşındı. MasterChef’te daha sonrasında yarışmacılar aileleriyle birlikte yemek yaparak büyük ödüle ulaşmaya çalıştı.

İlk Oyunda Aileler İle Yemek Yapıldı

İlk oyunda yarışmacılar en sevdikleri yemekleri anneleriyle birlikte yaparak jüriye sundu. Daha sonrasında ise yarışmacılar tek başlarına pizza pişirdi ve bu sefer jüri, ünlü şefler yerine tüm yarışmacıların anneleri oldu. Annelerin yaptığı tadımlar ile büyük ödül sahibini buldu.

Dün Akşam MasterChef Ödül Oyununu Kim Kazandı! İşte 200 Bin Tl Kazanan İsim

Yarışmacılar 200.000 TL’nin sahibi olabilmek adına en iyi pizzayı yapmaya çalıştı. Yapılan pizzalar jüri üyeleri tarafından değil yarışmacıların anneleri tarafından tadıldı. Yapılan tadımlar sonucunda 1. olan isim açıklandı.

Değerlendirmeler sonucunda 200.000 TL büyük ödülün sahibi Beyza oldu. Yarışma sona ermeden önemli bir miktar para kazanmayı başaran Beyza, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer aldığını böylece göstermiş oldu.

MasterChef’te eleme potasında ise ilk olarak Erim yer aldı. 2. eleme adayı Şirin 3. eleme adayı ise Alper olarak belirlendi.