Türkiye’nin en çok izlenen öğle kuşağı programlarından En Hamarat Benim’de yarışmacılar iddialı yemekler ile büyük ödülü kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Ancak yayınlanan son bölümlerde Asya mutfağından bir yemek yapılması ve yarışmacıların önüne sunulması, programda oldukça ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Döndü hanımın yaptığı yemeği gören yarışmacılar ne diyeceğini şaşırdı.

En Hamarat Benim’de Tavuk Ayağı Yapıldı

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programında Döndü hanımın gününde Asya mutfağından yemekler tercih edildi. Yemeklerden birisi ise tavuk ayağı oldu. önündeki tabakta tavuk ayaklarını gören Nalan Hanım, gördüklerine dayanamadı. Midesi bulunan yarışmacı “Kalkabilir miyim? İyi değilim” diyerek masadan ayrılmak istedi. Midesi bulanan yarışmacı, hızlı bir şekilde masadan kalktı.

Chicken feet olarak adlandırılan ve Türkiye’de tavuk ayağı olarak bilinen yemek sosyal medyada da gündem oldu.