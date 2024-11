MGM Television ve FX Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen Fargo dizisi için yeni duyuru yapıldı. Kadrosunda Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell, ve Dave Foley gibi oyuncuların yer aldığı dizi 4 sezondan beri en çok izlenen diziler arasında yer almıştı. Şimdi Fargo dizisinin 5. sezonu yayın tarihi belli oldu.

Fargo Dizisi 5. Sezon Konusu Ne?

Dizinin beşinci sezonu, 2019’da Minnesota ve Kuzey Dakota’da geçiyor. Beklenmedik bir dizi olayın “Dorothy ‘Dot’ Lyon”ı yetkililerle karşı karşıya getirmesinin ardından, görünüşte tipik bir ev hanımı olan Dorothy, aniden geride bıraktığını düşündüğü hayata geri dönüyor.

Kuzey Dakota Şerifi “Roy Tillman” ise uzun süredir Dot’u arıyor. Çiftlik sahibi, vaiz ve anayasa hukukçusu olan Roy, kendisini yasaların üstünde görürken, yanında, babasına kendini kanıtlamak için çaresizce çırpınan, sadık ancak beceriksiz oğlu “Gator” bulunuyor. Tam da bu nedenle, Dot’u bulmak isteyen Roy, gizemli bir geçmişe sahip karanlık bir adam olan “Ole Munch”u görevlendiriyor.

Sırları açığa çıkmaya başlayan Dot, ailesini geçmişinden korumaya çalışsa da kendisine çok düşkün olan, iyi niyetli kocası “Wayne”i, desteği annesi “Lorraine Lyon”da aramaktan alıkoyamıyor. Ülkenin en büyük borç tahsil kurumunun CEO’su olan “Borç Kraliçesi” ise oğlunun eş seçiminden memnun olmadığını dile getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor.

Dot’un tuhaf davranışları Minnesota Polis Yardımcısı “Indira Olmstead” ve Kuzey Dakota Milletvekili “Witt Farr”ın dikkatini çektiğinde, Lorraine, gelinine yardım etmesi için sağ kolu “Danish Graves”i görevlendiriyor. Köşeye sıkışan Lorraine, bir anne Lyon’un neden kuyruğuna basılmaması gerektiğini göstermeye hazırlanıyor.

Dizinin yapımcıları arasında The Handmaid’s Tale, The Old Man ve Dopestick gibi yapımlarla bilinen Warren Littlefield, Vikings: Valhalla, Wednesday ve The Handmaid’s Tale ile bilinen Kim Todd ile Joel & Ethan Coen da yer alıyor.

Fargo Dizisinin 5. Sezonu Ne Zaman Yayınlanacak?

Fargo dizisinin 5. sezonu 26 Kasım’da yayınlanacak. 10 bölümden oluşan yeni sezon Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle TV+’ta yayınlanacak. Üyelik sahibi olanlar bu platform üzerinden diziyi izleyebilecek. İşte yeni sezonun fragmanı;