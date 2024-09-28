Türkiye’de farklı formatı ile büyük ilgi gören Gibi 6. sezon için geri sayım başladı. 5 sezondan beri Exxen platformunda yer alan ve izlenme rekorları kıran dizi, diyalogları, hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla tam not almayı başardı. 5 sezonu bitiren izleyiciler ise Gibi 6. sezon yayın tarihini merak ediyor. Peki, Gibi 6. sezon ne zaman yayınlanacak?

Gibi 6. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Gibi 6. sezon 2025 yılının ilk 6 ayı içerisinde Exxen’de olacak. Net tarih ise resmi olarak açıklanmadı. Exxen açıklamasında Gibi 6. sezon duyurusu yapıldıktan sonra yeni sezon için herkes sorular yöneltmiş olsa da henüz yeni sezon tarihi belirlenmedi. Konuyla ilgili son açıklama ise oyuncu ve dizinin senaristi Feyyaz Yiğit’ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Gibi 6. sezon senaryosunun tamamlandığını söyledi.

Senaryonun tamamlanmasıyla çekimlerine geçilecek dizi için 2014 sonuna kadar çekimlerin tamamlanması bekleniyor. 2021 yılı itibariyle yayınlanan dizinin bugüne kadar 55 bölümü yayınlandı.