Dünya sinemasının en sevilen filmlerinden birisi olan Kaçış Yok, Türkiye televizyon kanallarında da sık sık yayınlanıyor. Bu akşam yayınlanan Kaçış Yok filmi ile birlikte milyonlarca kişi de ilk kez filmle tanıştı. Filme dair pek çok durum merak edilirken filmin sonunun nasıl bittiği ve merak ediliyor. TRT 1’de 21 Ağustos itibariyle ekranlara gelen film, konusu ve oyuncuları ile büüyk merak uyandırıyor.

Kaçış Yok Fragman İzle

Kaçış Yok Filminin Oyuncuları

Ünlü isimlerin yer aldığı Kaçış Yok filminin oyuncuları şöyle;

Pierce Brosnan

Owen Wilson

Lake Bell – Annie Dwyer

Sterling Jerins – Lucy Dwyer

Spencer Garrett

Claire Geare – Beeze Dwyer

Michelle Monaghan

Kaçış Yok Filmi Nasıl Bitiyor?

Kaçış Yok (No Escape) filminin sonunda nihai hedefe ulaşılıyor. Film, Dwyer ailesinin hayatta kalmasıyla ve güvenli bir yere ulaştıkları anla sona erer. Filmin hikayesi ise şöyle;

Dwyer ailesi (Jack, Annie, ve kızları Lucy ve Beeze) Tayland’daki siyasi kargaşadan kaçmaya çalışır. Jack, ailesini güvenli bir yere götürmek için büyük bir mücadele verir. Filmin sonlarına doğru, aile, Vietnam’a kaçmak için bir nehre ulaşır. Ancak isyancılar onları takip eder ve nehirde kaçışları sırasında aile, isyancılar tarafından kuşatılır.

Tam her şeyin bittiği düşünüldüğü anda, Vietnam sınırındaki askerler müdahale eder ve isyancılarla çatışmaya girer. Dwyer ailesi bu çatışma sırasında nehirden kaçmayı başarır. Sonunda Vietnam sınırına ulaşırlar ve güvenli bir şekilde kaçmayı başarırlar.