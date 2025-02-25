Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi

Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından acil çağrı hizmetleri hakkında bilgi verildi.
Ardından gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, acil çağrı merkezi hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.
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