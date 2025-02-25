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Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi
Edirne Valisi Sezer “Aile Yılı” kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti haberi
AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa’daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi haberi
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi
Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi
Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi
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Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından acil çağr...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi

Kırklareli'nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından acil çağrı hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, acil çağrı merkezi hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

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