Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde Kriz Koordinasyon Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda olumsuz hava koşulları değerlendirildi.

Kurumlar tarafından tedbirler hakkında Turan'a bilgi verildi.

Turan, olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Kış lastiği olamayan sürücülerin kar yağışının etkili olduğu bölgelerde trafiğe çıkmaması gerektiğini ifade eden Turan, tüm ekiplerin olumsuz hava koşullarına karşı mücadele ettiğini kaydetti.