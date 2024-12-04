MasterChef’e yaptığı başvuru ve sonrasındaki başarılı performansı ile sezona damga vuran Ayşe Ekiz yarışmadan elenmişti. Yarışmadan elenmesine rağmen hala Türkiye’nin gündeminde yer almayı başaran ve sosyal medyada ilgi gören Ayşe Ekiz’in yeni işi belli oldu

İşte MasterChef Ayşe’nin Yeni İşi

Afyonlu olan ve Afyon’un bir köyünden yarışmaya katılan Ayşe Ekiz yarışmadan elendikten sonra bir süre ailesinin yanında kalarak onlarla vakit geçireceğini söylemişti. Geçen sürenin ardından Afyonkarahisar Belediyesi’nden teklif alan yarışmacı teklifi kabul ettiğini söyledi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Ayşe Ekiz’e sunduğu iş teklifini Ayşe Ekiz’in kabul ettiği ve belediye bünyesindeki gastronomi bölümünde çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Ayşe Ekiz eşinin kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada “Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul’dan 2 iş teklifi aldım. Bir de Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal Gastronomi Biriminde çalışmaya davet etti. Annemin ve babamın sağlık sorunları var. Hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalacağım ve daha sonra Afyonkarahisar Belediyesinde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum. Tabii ileride kendi dükkanımı da açmak isterim.” dedi.