Masterchef’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 2 etaplı oyunda ilk oyunda ve ikinci oyunda alınan puanlar toplandı ve en az puan alan isim yarışmaya veda etti. 1 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılar zorlu ve kritik püf noktaları olan yemeklerde şanslarını denedi. 16. hafta öncesinde bir isim daha Masterchef’e veda etti. Peki, Masterchef’e veda eden isim kim oldu? Hangi yarışmacılar potaya girdi?

1 Arallık Masterchef’te Dün Akşam Kim Elendi?

Semih, Şirin, Kaan ve Kerem’in potada olduğu Masterchef’te elenen isim Kaan oldu. İlk tur sonrasında puan durumu şöyle oldu;

Kaan 15

Şirin 15

Kerem 18

Semih 20,5

İkinci tur sonrasında son ikiye Şirin ile Kaan kaldı. Şirin 33 puan alırken Kaan, 32 puanda kalarak yarışmaya veda etti.

Yarışmaya 10. olarak veda eden Kaan ayrılık sonrasındaki konuşmasında “Tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel eğlendik, güzel günler geçerdik. Kendimi biraz buruk hissediyorum. İlerlemek isterdim ama bir şey yaptım mı? İlerlemek için bir şey yapmadım. Bugün önlüğü çıkarttığımda bir maceranın sonuna geldiğimi anladım. Yani zor oldu. Yeni doğmuş bir çocuğu bırakmak çok zor. Eşim ve çocuğum için buradaydım. Bunlarda hala burada. Özledim valla kokusunu özledim. Bunlarda hala burada. Her yarışmaya giderken yanımda çorapları..” dedi.