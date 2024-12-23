Masterchef Türkiye’de finale çok az bir süre kaldı. Büyük ödülün sahibi olmak ve yarışmadan 1. ayrılmak isteyen yarışmacılar arasında ise hem psikolojik hem de beceri üzerine rekabet devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölüm ile birlikte ilk ceketin sahibi olan isim belli oldu.

Zorlu parkurlar sonrasında son 6’ya kalmayı garantileyen yarışmacılar son 6 yarışmacı arasında en iyisi olabilmek adına en iyi yemekleri ve lezzetleri yakalamaya çalışıyor. İlk 6’ya kalan 6 yarışmacı oynayacakları oyunlar sonrasında en lezzetli tava yaparak zirveye ulaşmak için çabalıyor. Zaman zaman stres anların yaşandığı yarışmada pek çok yarışmacı stres yönetimine de iyi bir şekilde yapmak zorunda.

Masterchef’te Son 6’ya Kim Kaldı?

Yapılan yarışlar sonrasında son 6’ya kalan yarışmacılar Kerim, Onur, Erim, Beyza, Semih ve Eda oldu. Her biri favori olarak gösterilen yarışmacıların programdaki zorlu yarışları sosyal medyadan yakından takip ediliyor. Yarışmacıların hayranları onları destekleyerek 1. olmasını isterken dün akşam oynanan en kritik oyunda zirveye ulaşan isim belli oldu.

Masterchef Türkiye’de İlk Ceketin Sahibi Kim Oldu?

Dün akşam yapılan yarışlarda ünlü şef Ömer Akkor da stüdyoya konuk oldu. Yarışmacılar ile bir araya gelerek örnek bir tabak yapan Ömür Akkor, yemekteki püf noktaları paylaştı.

Tadımların yapılması sonrasında en düşük puanı alan Eda 42’de kaldı. Semih 44.5, Erim 48, Onur 48.5, Beyza 49.5 ve Kerem 51 puan almayı başardı. Bu puanlar sonrasında Masterchef 2024’te ilk ceketi giyen yarışmacı Kerem oldu. Sezonda 50 puana geçmeyi Başaran yarışmacı olarak da rekor kıran Kerem böylece İlk turda ceket giymeyi başararak büyük bir avantaj elde etti.