Nihal Koldaş “Abi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Abi” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Yapımda son olarak usta oyuncu Nihal Koldaş da ekibe dahil oldu. Koldaş, dizide başkarakter Doğan Hancıoğlu’nun annesi Saadet Hancıoğlu karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizide, ailesinden uzak bir hayat sürdüren ve kız kardeşinin düğünü için yıllar sonra İstanbul’a dönen cerrah Doğan Hancıoğlu’nun hikâyesi ele alınacak.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu) ve Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu) gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Murat Aksu otururken, senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven birlikte kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikâyesiyle dikkat çeken “Abi”, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak.