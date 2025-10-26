Pazar, Ekim 26, 2025

Son Dakika

Galatasaray, Wilfried Singo İçin Premier Lig Tekliflerini Değerlendiriyor 21 dakika ago
Nihal Koldaş “Abi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 1 saat ago
Katolik Kilisesi’nde Cinsel Taciz Skandalı 2 saat ago
Beşiktaş, Bugün Kasımpaşa Deplasmanında Ter Dökecek 2 saat ago
28 Ekim Tatil Mi Sayılıyor? Özel Sektör ve Kamu Çalışanları İçin Resmi Açıklama 17 saat ago
Netflix, Efsane Masa Oyunu Catan’ı Dizi ve Yarışma Formatında Uyarlayacak 18 saat ago
2025 Dünya Kupası Elemelerinde 12 Dev Adam’ın Rakipleri ve Maç Takvimi Açıklandı 19 saat ago
Antalya Havalimanı’na 77 Metrelik Yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi Geliyor 19 saat ago
Yeni Başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” İle 500 Bin Sosyal Konut İnşa Edilecek 20 saat ago
Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 5.545 TL’ye Geriledi 21 saat ago

Nihal Koldaş “Abi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Usta oyuncu Nihal Koldaş, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünde yer aldığı "Abi" dizisinde Saadet Hancıoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Nihal Koldaş “Abi” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Abi” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Yapımda son olarak usta oyuncu Nihal Koldaş da ekibe dahil oldu. Koldaş, dizide başkarakter Doğan Hancıoğlu’nun annesi Saadet Hancıoğlu karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizide, ailesinden uzak bir hayat sürdüren ve kız kardeşinin düğünü için yıllar sonra İstanbul’a dönen cerrah Doğan Hancıoğlu’nun hikâyesi ele alınacak.

Yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu) ve Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu) gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Murat Aksu otururken, senaryoyu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven birlikte kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikâyesiyle dikkat çeken “Abi”, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX