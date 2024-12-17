Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Sandık Kokusu hikaye devam ediyor. Dizide Türkiye’deki izlenmelerin yanı sıra yurtdışı satış oranlarının da yüksek olması, dizinin yayınlarına devam etmesini sağladı. Ancak son dönemlerde televizyon dünyasında arka arkaya yaşanan finallerin ardından dizinin bitmesini istemeyen oyuncular fiyatlarında indirime gitmeyi tercih etti.

Oyuncular Sandık Kokusu Finali İstemedi

Gündeme gelen son bilgilere göre oyuncuların hepsi fiyat indiriminde anlaşma sağladı. %10 ile %15 oranında yapılan indirim ile birlikte dizinin bölüm başı maliyetlerinin daha da uygun seviyeye gelmesi sağlandı. Dizi için ilk günden beri planlanan 50 bölümlük bir hikayenin anlatılması. Bu bakımdan oyuncuların yaptığı jest sonucunda dizinin final yapmadan 50 bölümü tamamlaması ve ardından ekranlara veda etmesi bekleniyor.