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Yalı Çapkını dizisi ekranlara veda ediyor!

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını dizisinin ne zaman final yapacağı belli oldu. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Yalı Çapkını dizisi ekranlara veda ediyor!

Yalı Çapkını dizisi oyuncu kadrosuyla ve olay örgüsü ile izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ederken, izleyicileri üzen haber geldi. Dizinin hangi tarihte final bölümü ile ekranlara veda edeceği netlik kazandı. 

Yalı Çapkını Final Yapacak Mı, Ne Zaman Bitecek?

Yalı Çapkını dizisinin final tarihine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, dizinin başrolünde yer alan Mert Ramazan Demir’in askerliği sebebiyle sahnelerin erken tamamlanması ve 101. bölümde dizinin sona ermesi bekleniyor. 

Bu kapsamda, 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan bölüm ile birlikte sevilen dizi izleyicilerine veda edecek.

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