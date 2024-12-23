Son dönemlerde reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle zor dönemlerden geçen kanallarda yılbaşında özel çok fazla bir programın yer almayacak olması dikkatlerden kaçmadı. Önceki yıllarda çok fazla ünlünün katıldığı özel programlar düzenlenirken bu yıl sonunda kanallar daha renksiz bir yılbaşını sunacak. Yavaş yavaş tüm kanallardaki akışlar belli olmaya başlarken yılbaşına televizyon başında geçirmek isteyenler bu yıl umduğunu bulamayabilir. Zira pek çok kanal özel yapımlar yerine daha düşük bütçeli yapımlardan yana tercihini yapmış durumda.

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Var?

Yılbaşında Kanal D Şarkılar Bizi Söyler programını ekranlara taşıyacak. Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun’un yer alacağı bu programda ünlü isimler konuk olacak ve şarkılarla dolu bir program hazırlanacak.

Star TV ise bir müzikal ile yeni yılı karşılayacak. Yayınlandığında büyük ilgi gören Alice Müzikali Star TV tarafından ekranlarda ilk kez olarak yayına taşınacak. Gece boyunca ekranlarda olacak bu yapım ile birlikte yılbaşı gecesi heyecanı ekranlardan sunulacak.

ATV’de ise Kim Milyoner Olmak İster programının yılbaşı özel bölümü yayınlanacak. Özellikle ATV’de yayınlanan dizilerde rol alan ünlü isimler Kim Milyoner Olmak ister’in yılbaşı özel programında zorlu sorulara yanıt verecek.

Show TV’de ise Güldür Güldür Show’un eski dönem yayınlarından oluşan bir kolaj yayınlanacak. Yılbaşı özel programının maliyetler nedeniyle çekilmediği Güldür Güldür Show, bu yıl önceki yıllarda çok sevilen bölümlerinden hazırlanmış özel programı ile ekranlar gelecek.

Yılbaşı gecesinde en özel programlardan bir tanesin ise TV8’de yayınlanacak. Her yıl olduğu gibi O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jüri ve ünlü konuklarıyla ekranlarda olacak.

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçilen Türkiye’de bu durum yılbaşı akşamındaki özel programlara da net bir şekilde yansımış durumda. Kanallar çok fazla bir bütçe ayıramazken daha çok bu geceyi geçiştirecek tercihlerde bulunmuş. Yılbaşı gecesinde en çok O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel programının izlenmesi bekleniyor.