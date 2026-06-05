Memur Maaşları Zamlanıyor: İşte Öğretmen, Mühendis, Polis, Doktor ve Hemşire Maaşları!

TÜİK’in açıkladığı verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,60’a ulaşırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 12,40 oldu.

İŞTE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Bu kapsamda uzman doktor maaşının 150 bin 426 liradan 169 bin 93 liraya, profesör maaşının 135 bin 89 liradan 151 bin 853 liraya, mühendis maaşının 94 bin 384 liradan 106 bin 97 liraya ve araştırma görevlisi maaşının 90 bin 568 liradan 101 bin 807 liraya yükselmesi bekleniyor.

Aynı şekilde başkomiser maaşının 89 bin 214 liradan 100 bin 285 liraya, polis memuru maaşının 81 bin 617 liradan 91 bin 737 liraya, öğretmen maaşının 73 bin 368 liradan 82 bin 472 liraya ve avukat maaşının 90 bin liradan 101 bin 169 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

TEMMUZ AYINDA KESİNLEŞECEK

2026 yılının ilk yarısına ilişkin zam oranlarının kesinleşmesi için geriye yalnızca haziran ayı enflasyon verisi kaldı. TÜİK’in bu veriyi temmuz ayının başında açıklamasının ardından milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin alacağı nihai zam oranı netleşmiş olacak.

Böylece temmuz ayında maaşlara yansıtılacak kesin zam oranları da resmiyet kazanacak.