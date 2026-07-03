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Resmi Gazete’de yayınlandı: Akaryakıt ve Sigaraya ÖTV zammı yok

Resmi Gazete'de müjde geldi. Akaryakıt ve sigaraya ÖTV zammı yok.

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Eklenme 03.07.2026 - 10:11
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Akaryakıt ve sigarada beklenen ÖTV artışına ilişkin karar netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Temmuz-Aralık döneminde bu ürünlerde ÖTV zammı uygulanmayacak.

Akaryakıt ve sigara fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Temmuz-Aralık döneminde akaryakıt ve sigarada Özel Tüketim Vergisi artışı yapılmayacak.

Karar, özellikle fiyat artışı beklentisinin gündemde olduğu bir dönemde dikkat çekti. Böylece yılın ikinci yarısında akaryakıt ve sigara gruplarında ÖTV kaynaklı ek bir zam uygulanmayacağı netleşmiş oldu.

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Temmuz-Aralık dönemi için ÖTV artışı olmayacak

Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte, akaryakıt ve sigarada yılın ikinci 6 aylık döneminde ÖTV artışına gidilmeyeceği bildirildi.

Söz konusu karar, hem araç sahipleri hem de tütün ürünleri kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyordu.

Fiyatlara ÖTV kaynaklı ek yük gelmeyecek

Akaryakıt ve sigara fiyatlarında dönemsel vergi artışları fiyatlara doğrudan yansıyabiliyor. Ancak yayımlanan son kararla birlikte Temmuz-Aralık döneminde bu kalemlerde ÖTV kaynaklı yeni bir artış yapılmayacağı kesinleşti.

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