HaberX
Anasayfa/Medya/Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

TRT1’in dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümle sezon finali yaptı. 2. sezon tarihi merak ediliyor. Yeni sezonun 2026 sonbaharında başlaması bekleniyor.

Eklenme 06.06.2026 - 12:07
Haberi PAYLAŞ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisi, 31. bölümüyle sezon finali yaparak yayın akışına ara verdi. 5 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen sezon finali bölümünde hikâyede gerilim dozu yükselirken, dizinin yeni sezonuna ilişkin beklentiler de arttı.

Sezon finalinde yaşanan gelişmeler arasında Timur Volkov karakterinin ortaya çıkması ve Adil’in yakın çevresindeki üç ismin zor bir durumla karşı karşıya kalması dikkat çekti. Bölümün ardından dizinin yeni sezon başlangıç tarihine dair izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırmalar yapıldı.

Resmî bir yayın tarihi açıklaması bulunmamakla birlikte, televizyon yapımlarının yeni sezon başlangıç takvimine paralel olarak Taşacak Bu Deniz 2. Sezon 2026 yılının Eylül veya Ekim aylarında ekranlara dönemesi bekleniyor. Yeni sezonun TRT 1 yayın planına göre netleşmesi bekleniyor.

Yeni Haberlere İlk Sen Ulaş!

Günün en sıcak son dakika haberleri tek bir bildirimle cebine gelsin. Kanallarımıza tamamen ücretsiz katılarak hiçbir gelişmeyi kaçırma!

Google'da Ekle Telegram'a Katıl
Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Gelinim Mutfakta
Medya

Gelinim Mutfakta Bilezikleri Kim Aldı? 5 Haziran 2026 Kim Elendi, Kim Birinci Oldu?

1 gün önce
Zuhal Topal’la Yemekteyiz
Medya

Zuhal Topal’la Yemekteyiz Kim Kazandı? 200 Bin TL’nin Sahibi Belli Oldu

1 gün önce
Gelinim Mutfakta
Medya

4 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta Altını Kim Aldı? İşte 4 Günlük Puan Durumu

2 gün önce
Eşref Rüya
Medya

Eşref Rüya Final Tarihi Belli Oldu!

3 gün önce
Medya

Düğünümüz Var Dizisi İçin Oyuncu Kadrosu Netleşiyor

1 hafta önce
Medya

Teşkilat Dizisinde Sezon Finali Detayları Ortaya Çıktı: 3 Oyuncuya Veda

2 hafta önce

Yorum Yap