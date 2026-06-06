Taşacak Bu Deniz 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisi, 31. bölümüyle sezon finali yaparak yayın akışına ara verdi. 5 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen sezon finali bölümünde hikâyede gerilim dozu yükselirken, dizinin yeni sezonuna ilişkin beklentiler de arttı.

Sezon finalinde yaşanan gelişmeler arasında Timur Volkov karakterinin ortaya çıkması ve Adil’in yakın çevresindeki üç ismin zor bir durumla karşı karşıya kalması dikkat çekti. Bölümün ardından dizinin yeni sezon başlangıç tarihine dair izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırmalar yapıldı.

Resmî bir yayın tarihi açıklaması bulunmamakla birlikte, televizyon yapımlarının yeni sezon başlangıç takvimine paralel olarak Taşacak Bu Deniz 2. Sezon 2026 yılının Eylül veya Ekim aylarında ekranlara dönemesi bekleniyor. Yeni sezonun TRT 1 yayın planına göre netleşmesi bekleniyor.