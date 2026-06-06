Sosyal Yardım Ödemeleri Artık PTT ve Ziraat Bankası’ndan Yapılmayacak!

Kadirli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardım ödemelerinin artık PTT ve Ziraat Bankası yerine Halkbank üzerinden gerçekleştirileceği, ödemelerin ise 1 Temmuz itibarıyla başlayacağı belirtildi. Yapılan duyurunun ardından çok sayıda vatandaş kart işlemlerini yaptırmak için bankaya akın ederken, şube önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sosyal yardım ödemelerinin yatırılacağı bankadan kart almak isteyen vatandaşlar, sıcak havada saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, “Bu sıcakta kart almak için bekliyoruz. Dünden beri perişan olduk. Ödemelerin yeniden PTT ve Ziraat Bankası üzerinden yapılmasını istiyoruz. Ödemenin yapılacağı banka evime çok uzak. Bu nedenle yol masrafı yapmak zorunda kalacağım. Alacağım sosyal yardımın bir kısmı da ulaşım giderine gidecek. Fiziksel engelim ve tansiyon rahatsızlığım var. Bu sıcakta saatlerce beklemek beni oldukça zorluyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşlar, ödemelerin Halkbank aracılığıyla yapılacağını öğrendiklerini belirterek, yetkililerden uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Halkbank şubesinin konum olarak kendileri için ulaşımı zor bir noktada bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, ödemelerin tekrar PTT veya Ziraat Bankası üzerinden yapılmasını istedi.

“YENİDEN PTT VE ZİRAAT BANKASI’NDAN ALMAK İSTİYORUZ”

Sabahın erken saatlerinden itibaren Halkbank şubesi önünde kart almak için bekleyen vatandaşlar, “Yetkililere sesleniyoruz. Sosyal yardım ödemelerimizi yeniden PTT ve Ziraat Bankası aracılığıyla almamızı sağlayın. İşlemlerimizin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz” dedi.