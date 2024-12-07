Hafta sonuna girilmesiyle birlikte, Türkiye başta olmak üzere Avrupa liglerinde lig maçları başladı. Ekrana gelecek olan maçlarda bazıları şifreli kanallarda, bazıları ise şifresiz kanallarda yayınlanacak. Peki, 7 Kasım Cumartesi bu akşam hangi maçlar ekranlarda olacak? İşte merak edilen takvim.

Bu Akşam Hangi Maçlar Var?

7 Kasım Cumartesi itibarıyla futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor. Bu akşam en çok ilgi çeken ve merakla sonucu beklenen maçlardan biri, Trendyol Süper Lig’de oynanacak. Süper Lig 15. hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında derbi maçı oynanacak. Bu maçla ilgili detayları “Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak” haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bu maçın dışında bu akşam yayınlanacak olan maçlarda Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga liglerinden zorlu ve eğlenceli maçlar ekranlara taşınacak. Program ise şöyle:

Trendyol Süper Lig

13:30 Konyaspor – Antalyaspor

16:00 Göztepe – Adana Demirspor

19:00 Beşiktaş – Fenerbahçe

İngiltere Premier Lig

15:30 Everton – Liverpool

18:00 Aston Villa – Southampton

18:00 Crystal Palace – Manchester City

18:00 Brentford – Newcastle United

20:30 Manchester United – Nottingham Forest

İtalya Serie A

17:00 Genoa – Torino

20:00 Juventus – Bologna

22:45 Roma – Lecce

Fransa Ligue 1

19:00 Monaco – Toulouse

21:00 Nice – Le Havre

23:00 Angers – Lyon

Almanya Bundesliga

17:30 Bayer Leverkusen – St. Pauli

17:30 Holstein Kiel – RB Leipzig

17:30 Eintracht Frankfurt – Augsburg

17:30 Bayern Münih – Heidenheim

17:30 Bochum – Werder Bremen

20:30 Mönchengladbach – Borussia Dortmund

İspanya La Liga