Hafta sonuna girilmesiyle birlikte, Türkiye başta olmak üzere Avrupa liglerinde lig maçları başladı. Ekrana gelecek olan maçlarda bazıları şifreli kanallarda, bazıları ise şifresiz kanallarda yayınlanacak. Peki, 7 Kasım Cumartesi bu akşam hangi maçlar ekranlarda olacak? İşte merak edilen takvim.
Bu Akşam Hangi Maçlar Var?
7 Kasım Cumartesi itibarıyla futbolseverleri dolu dolu bir program bekliyor. Bu akşam en çok ilgi çeken ve merakla sonucu beklenen maçlardan biri, Trendyol Süper Lig’de oynanacak. Süper Lig 15. hafta maçları kapsamında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında derbi maçı oynanacak. Bu maçla ilgili detayları “Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak” haberimizden öğrenebilirsiniz.
Bu maçın dışında bu akşam yayınlanacak olan maçlarda Trendyol Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga liglerinden zorlu ve eğlenceli maçlar ekranlara taşınacak. Program ise şöyle:
Trendyol Süper Lig
- 13:30 Konyaspor – Antalyaspor
- 16:00 Göztepe – Adana Demirspor
- 19:00 Beşiktaş – Fenerbahçe
İngiltere Premier Lig
- 15:30 Everton – Liverpool
- 18:00 Aston Villa – Southampton
- 18:00 Crystal Palace – Manchester City
- 18:00 Brentford – Newcastle United
- 20:30 Manchester United – Nottingham Forest
İtalya Serie A
- 17:00 Genoa – Torino
- 20:00 Juventus – Bologna
- 22:45 Roma – Lecce
Fransa Ligue 1
- 19:00 Monaco – Toulouse
- 21:00 Nice – Le Havre
- 23:00 Angers – Lyon
Almanya Bundesliga
- 17:30 Bayer Leverkusen – St. Pauli
- 17:30 Holstein Kiel – RB Leipzig
- 17:30 Eintracht Frankfurt – Augsburg
- 17:30 Bayern Münih – Heidenheim
- 17:30 Bochum – Werder Bremen
- 20:30 Mönchengladbach – Borussia Dortmund
İspanya La Liga
- 16:00 Las Palmas – Valladolid
- 18:15 Real Betis – Barcelona
- 20:30 Valencia – Rayo Vallecano
- 23:00 Girona – Real Madrid