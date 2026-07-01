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Temmuz 2026 Toyota fiyat listesi açıklandı

Otomotiv devi Toyota Temmuz 2026 dönemine ait güncel araç fiyat listesini duyurdu. İşte kampanyalı seçeneklerle Temmuz 2026 Toyota fiyat listesi.

2026 model corolla
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Eklenme 01.07.2026 - 21:56
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Japon otomotiv üreticisi Toyota, Temmuz ayı boyunca satış noktalarında geçerli olacak sıfır kilometre araç satış fiyatlarını duyurdu. Bu ayda da sedan Corolla, hibrit (Hybrid) serileri öne çıkarıldı.

Temmuz 2026’da Corolla’ya indirim geldi

Temmuz 2026 satış döneminde dikkat çeken en önemli detay, Corolla ailesinde yapılan yüksek fiyat indirimleri oldu. Corolla’da liste fiyatı üzerinden tam 756.000 TL seviyesine ulaşan dikkate değer bir indirim avantajı sunuluyor. Kampanyalı başlangıç paketinin fiyatı 1.790.000 TL olarak duyurulurken üst segment SUV pazarında yer alan 2025 etiketli Land Cruiser Prado seçeneğinde ise hem bireysel hem ticari indirim yapılıyor.

İşte Temmuz ayında geçerli olacak Toyota fiyat listesi

Toyota’nın temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi şöyle;

Model ve Motor Altyapısı Donanım / Şanzıman / Opsiyon Detayı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL)
Corolla 1,5 Benzinli Vision Plus Multidrive S 2.284.000 1.790.000
Corolla 1,5 Benzinli Dream Multidrive S 2.609.000 2.040.000
Corolla 1,5 Benzinli Dream X-Pack Multidrive S 2.753.000 2.160.000
Corolla 1,5 Benzinli Flame X-Pack Multidrive S 2.963.000 2.215.000
Corolla 1,5 Benzinli Passion X-Pack Multidrive S 3.126.000 2.370.000
Corolla Hybrid 1,8 Hibrit Dream e-CVT 2.808.000
Corolla Hybrid 1,8 Hibrit Dream-X-Pack e-CVT 2.888.000 2.530.000
Corolla Hybrid 1,8 Hibrit Flame X-Pack e-CVT 3.119.000 2.717.000
Corolla Cross Hybrid 1,8 Hibrit Flame e-CVT 3.320.000 2.820.000
Corolla Cross Hybrid 1,8 Hibrit Passion e-CVT 3.556.000 3.024.000
Corolla Cross Hybrid 1,8 Hibrit Passion X-Pack e-CVT 4.120.500 3.504.000
Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit Flame e-CVT 2.566.000 2.250.000
Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit Passion e-CVT 2.959.000 2.566.000
Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit Passion X-Sport e-CVT 3.249.000 2.980.000
Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit GR SPORT e-CVT 3.399.000 3.085.000
Corolla Hatchback Hybrid 1,8 Flame e-CVT 2.781.000 2.180.000
Corolla Hatchback Hybrid 1,8 Passion X-Pack e-CVT 2.924.000 2.550.000
Corolla Hatchback Hybrid 1,8 GR SPORT e-CVT 2.924.000 2.550.000
Yaris Cross Hybrid 1,5 Hibrit Dream 130 HP e-CVT 2.704.000 2.317.000
Yaris Cross Hybrid 1,5 Hibrit Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.208.000 2.740.000
Yaris Hybrid 1,5 Hibrit Flame e-CVT 2.245.000 1.995.000
Yaris Hybrid 1,5 Hibrit Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.640.000 2.365.000
Yaris Hybrid Opsiyon %80 ÖTV’li Paketlerde Metalik ve Sedefli Renk Farkı 18.500
Land Cruiser Prado 2,8 L D-4D Power 8 A/T (Bireysel Müşteri Özel) 17.500.000 13.100.000
Land Cruiser Prado 2,8 L D-4D Power 8 A/T (Tüzel Müşteri Özel) 17.500.000 12.339.000
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