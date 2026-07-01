Temmuz 2026 Toyota fiyat listesi açıklandı

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Japon otomotiv üreticisi Toyota, Temmuz ayı boyunca satış noktalarında geçerli olacak sıfır kilometre araç satış fiyatlarını duyurdu. Bu ayda da sedan Corolla, hibrit (Hybrid) serileri öne çıkarıldı.

Temmuz 2026’da Corolla’ya indirim geldi

Temmuz 2026 satış döneminde dikkat çeken en önemli detay, Corolla ailesinde yapılan yüksek fiyat indirimleri oldu. Corolla’da liste fiyatı üzerinden tam 756.000 TL seviyesine ulaşan dikkate değer bir indirim avantajı sunuluyor. Kampanyalı başlangıç paketinin fiyatı 1.790.000 TL olarak duyurulurken üst segment SUV pazarında yer alan 2025 etiketli Land Cruiser Prado seçeneğinde ise hem bireysel hem ticari indirim yapılıyor.

İşte Temmuz ayında geçerli olacak Toyota fiyat listesi

Toyota’nın temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi şöyle;