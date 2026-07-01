Temmuz 2026 Toyota fiyat listesi açıklandı

Japon otomotiv üreticisi Toyota, Temmuz ayı boyunca satış noktalarında geçerli olacak sıfır kilometre araç satış fiyatlarını duyurdu. Bu ayda da sedan Corolla, hibrit (Hybrid) serileri öne çıkarıldı.
Temmuz 2026’da Corolla’ya indirim geldi
Temmuz 2026 satış döneminde dikkat çeken en önemli detay, Corolla ailesinde yapılan yüksek fiyat indirimleri oldu. Corolla’da liste fiyatı üzerinden tam 756.000 TL seviyesine ulaşan dikkate değer bir indirim avantajı sunuluyor. Kampanyalı başlangıç paketinin fiyatı 1.790.000 TL olarak duyurulurken üst segment SUV pazarında yer alan 2025 etiketli Land Cruiser Prado seçeneğinde ise hem bireysel hem ticari indirim yapılıyor.
İşte Temmuz ayında geçerli olacak Toyota fiyat listesi
Toyota’nın temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi şöyle;
|Model ve Motor Altyapısı
|Donanım / Şanzıman / Opsiyon Detayı
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|Corolla 1,5 Benzinli
|Vision Plus Multidrive S
|2.284.000
|1.790.000
|Corolla 1,5 Benzinli
|Dream Multidrive S
|2.609.000
|2.040.000
|Corolla 1,5 Benzinli
|Dream X-Pack Multidrive S
|2.753.000
|2.160.000
|Corolla 1,5 Benzinli
|Flame X-Pack Multidrive S
|2.963.000
|2.215.000
|Corolla 1,5 Benzinli
|Passion X-Pack Multidrive S
|3.126.000
|2.370.000
|Corolla Hybrid 1,8 Hibrit
|Dream e-CVT
|2.808.000
|–
|Corolla Hybrid 1,8 Hibrit
|Dream-X-Pack e-CVT
|2.888.000
|2.530.000
|Corolla Hybrid 1,8 Hibrit
|Flame X-Pack e-CVT
|3.119.000
|2.717.000
|Corolla Cross Hybrid 1,8 Hibrit
|Flame e-CVT
|3.320.000
|2.820.000
|Corolla Cross Hybrid 1,8 Hibrit
|Passion e-CVT
|3.556.000
|3.024.000
|Corolla Cross Hybrid 1,8 Hibrit
|Passion X-Pack e-CVT
|4.120.500
|3.504.000
|Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit
|Flame e-CVT
|2.566.000
|2.250.000
|Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit
|Passion e-CVT
|2.959.000
|2.566.000
|Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit
|Passion X-Sport e-CVT
|3.249.000
|2.980.000
|Toyota C-HR Hybrid 1,8 Hibrit
|GR SPORT e-CVT
|3.399.000
|3.085.000
|Corolla Hatchback Hybrid 1,8
|Flame e-CVT
|2.781.000
|2.180.000
|Corolla Hatchback Hybrid 1,8
|Passion X-Pack e-CVT
|2.924.000
|2.550.000
|Corolla Hatchback Hybrid 1,8
|GR SPORT e-CVT
|2.924.000
|2.550.000
|Yaris Cross Hybrid 1,5 Hibrit
|Dream 130 HP e-CVT
|2.704.000
|2.317.000
|Yaris Cross Hybrid 1,5 Hibrit
|Flame X-Pack 130 HP e-CVT
|3.208.000
|2.740.000
|Yaris Hybrid 1,5 Hibrit
|Flame e-CVT
|2.245.000
|1.995.000
|Yaris Hybrid 1,5 Hibrit
|Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT
|2.640.000
|2.365.000
|Yaris Hybrid Opsiyon
|%80 ÖTV’li Paketlerde Metalik ve Sedefli Renk Farkı
|18.500
|–
|Land Cruiser Prado 2,8 L D-4D
|Power 8 A/T (Bireysel Müşteri Özel)
|17.500.000
|13.100.000
|Land Cruiser Prado 2,8 L D-4D
|Power 8 A/T (Tüzel Müşteri Özel)
|17.500.000
|12.339.000